Jovens ficam feridas em acidente entre motonetas

O acidente ocorreu no fim da manhã deste sábado, 13, no cruzamento das Avenidas Marechal Rondon e Marques Henrique, no Centro de Vilhena.

Segundo informações do registro da ocorrência, a condutora de uma motoneta Honda Biz de cor vermelha, seguia pela Avenida Marechal, sentido Cuiabá, quando no cruzamento com a Marques Henrique, se chocou com outra motoneta Honda Biz, de cor preta, cuja condutora, havia saído da rotatória da BR-364 e seguia sentido Centro.

As duas condutoras, de 22 e 24 anos, foram conduzidas até o pronto-socorro do Hospital Regional, porém, ambas sofreram apenas ferimentos leves.

A polícia Militar de Trânsito (Ptran) registrou o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia