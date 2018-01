Motoqueiro sofre fraturas ao colidir contra carreta em rotatória na BR-364

Acidente ocorreu no começo da tarde deste sábado, 13, na BR-364, rotatória que dá acesso a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, área urbana de Vilhena.

De acordo com informações do motorista da carreta Volvo bi trem, acessava a rotatória quando o motoqueiro em alta velocidade teria “rampado” o quebra-molas, e não percebeu que a carreta estava acessando a pista, com isso, acabou colidindo na lateral esquerda da cabine e a moto ficou enroscada embaixo.

A vítima pilotava uma moto Yamaha XTZ 125k de cor preta, placa NCA—8418/Vilhena.

No choque, o motoqueiro sofreu fraturas na perna direita. Ele foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Militar (PM) fez a proteção da área e desviou o trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia