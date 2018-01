Motorista se choca contra muro de residência ao tentar desviar de outro veículo que teria invadido a preferencial

O acidente ocorreu na manhã deste sábado, 13, no cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes com a 30, em frente ao espetinho Brasil, onde dois carros de passeio se chocaram e um acabou derrubando o muro de uma residência.

Segundo o conduto do Fiat Siena de cor prata, com placas de Vilhena, o mesmo seguia pela Avenida Brigadeiro, Sentido Parque de Exposições, quando a condutora do outro veículo Fiat Siena, de cor branca, também com placas de Vilhena, que seguia pela Avenida 30, sentido BR-174, teria invadido a preferencial e provocado uma colisão, que o fez perder o controle e se chocar contra o muro de uma residência localizada na esquina.

Com o impacto, parte do muro veio a baixo deixando o veículo com a frente parcialmente destruída.

O acidente deixou apenas danos materiais. A Polícia Militar de Trânsito esteve no local e registrou o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia