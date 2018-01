SEMED inicia o ano com reformas na Escola Dalila Donadon

Nos primeiros dias de 2018, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), deu prosseguimento ao projeto de modernização das escolas que fazem parte da rede municipal de educação.

Uma equipe de servidores que fazem parte do quadro de funcionários da SEMED, estão desde o início do ano, acelerando os trabalhos na Escola Municipal Dalila Donadon.

A secretária de educação, professora Raquel Donadon, está acompanhando todas as obras em execução no município de Vilhena, entre elas, as benfeitorias na unidade. Ela, reforçou sobre utilização de mão de obra da própria secretaria para gerar economia à cidade.

“Estamos fazendo o possível para obter o máximo de rendimento com o mínimo de custo para a SEMED e, consequentemente, para os munícipes. A reforma é realizada com recursos próprios”, explicou a titular da pasta de educação.

Subestação

Uma das ações executadas é a instalação de uma subestação para transmissão e distribuição de energia de alta potência.

“Com a subestação estaremos colocando ares-condicionados em todas as salas de aulas da Escola Dalila. A prefeita Rosani Donadon, quer oferecer um ambiente confortável para a aprendizagem, não apenas neste colégio, mas também nas demais escolas”, esclareceu Raquel Donadon.

Novas melhorias

Ainda de acordo com a diretora da unidade escolar, Márcia Chaveiro, as salas de aulas estão sendo revestidas com azulejos, além da troca de quadros de escrever, aquisição de murais para expor trabalho dos alunos e avisos.

A diretora expôs que uma cobertura de acesso que liga o pátio a quadra esportiva também está sendo realizada.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação