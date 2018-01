Treinador do Barcelona já está em solo vilhenense e fala sobre as expectativas no clube

O treinador do Barcelona Futebol Clube, Alex Oliveira, chegou à Vilhena na quinta-feira, 11, e contou que está ansioso para dar início aos trabalhos da temporada 2018. Este ano o Barcelona de Vilhena disputa duas competições: Campeonato Estadual e Série D do Brasileirão.

O treinador, que conquistou diversos títulos como jogador, disse que se surpreendeu com o tamanho da cidade vista do avião quando se preparava para o pouso. “Surpreendi-me com a cidade, achei que fosse menor”, disse e completou: “Já pude presenciar um pouco do carinho do torcedor e espero corresponder à altura todo esse projeto, todo esse trabalho, todo esse investimento para que a gente possa alcançar os objetivos almejados pelo clube e pela torcida”.

Oliveira, que pela primeira vez treina um clube em Rondônia, disse não ter medo do desafio e que está feliz com a oportunidade e ansioso para iniciar os trabalhos. “É um campeonato disputado, com clubes tradicionais, com times bem montados, mas nossa meta é brigar pelo título, brigar de igual para igual com os demais clubes, respeitando cada um deles, mas nossa meta é o título”, afirmou.

O comandante mandou um recado ao torcedor: “Venha acompanhar nossos treinos, venham conhecer os atletas, porque a gente vai se empenhar muito, trabalhar muito; vamos procurar dar uma identidade o mais rápido possível ao time, para que o torcedor se identifique também o mais rápido possível com ele, e que junto a gente vai fazer um grande trabalho para coroar o torcedor que sem dúvida nenhuma é o maior trunfo que o clube tem, e aqui no Barcelona não é diferente”, convocou.

Texto: Assessoria

Foto: Assessoria