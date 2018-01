Carro com registro de apropriação indébita é recuperado pela polícia

Na manhã deste domingo, 14, uma guarnição da Polícia Militar (PM), fazia ronda de rotina pela linha 135, próximo ao residencial Alvorada, em Vilhena, quando avistaram um carro VW Gol, de cor cinza, placas NEA-0424/Cacoal, parado as margens da estrada.

Os militares acharam estranho o veículo estacionado e ninguém por perto. Com isso, foi feito buscas no sistema e constatou que havia registro de apropriação indébita com data do ultimo dia 09.

Foi feito contato coma vítima que confirmou ser de sua propriedade o automóvel. A vítima informou a polícia que o suspeito está desaparecido desde o dia que subtraiu seu veículo.

O carro estava trancado. A vítima pagou um guincho para que seu veículo fosse levado ao pátio da Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para ser feito boletim de ocorrência e periciado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia