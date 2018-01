Homem atropelado por motoqueiro que fugiu do local morre na UTI e família doa órgãos

Marcos Antônio dos Santos Barbosa, de 58 anos, foi atropelado no último dia 10, quanto transitava pela Avenida Celso Masutti, por um motoqueiro que se evadiu do local e não prestou socorro a vítima.

Marcos sofreu diversos ferimentos pelo corpo e traumatismo craniano, foi levado ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena, onde passou por procedimentos e após internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Entretanto, no dia 12, foi confirmada pela equipe médica a morte cerebral do paciente.

Marcos era solteiro, não tinha filhos e morava sozinho. Uma sobrinha que mora em Porto Velho, veio para Vilhena providênciar o sepultamento e afirmou a vontade de seu tio de ser um doador de orgãos.

Com isso, a família autorizou a doação e uma equipe da Central de Captação se deslocou de Porto Velho nesta manhã de domingo, 14. A captação foi realizada nas dependências do Hospital Regional, foram captados os Rins e as Córneas do doador.

O Extra de Rondônia falou por telefone com Bruna Luna dos Santos Barbosa Bastos, que mora em Porto Velho, sobrinha da vítima. “Ela expressou que mesmo na dor e na tristeza de ter perdido o tio tão querido, teve uma imensa satisfação em poder ajudar o próximo, com a doação dos Rins e das Córneas. E com certeza este gesto de bondade irá trazer felicidade e esperança de vida para as pessoas que estão na fila à espera de doação”, pontuou.

Marcos era membro da igreja Metodista do Brasil. Seu corpo está sendo velado na capela mortuária e será sepultado no final da tarde deste domingo.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia