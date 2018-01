Hospital Regional de Vilhena realiza primeira captação de órgãos do ano

Na manhã deste domingo, 14, uma equipe multiprofissional de Porto Velho, em parceria com a equipe do Hospital Regional de Vilhena (HRV), realizou uma captação de órgãos (rins e córnea) de um paciente que teve morte cerebral na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neste sábado, 13.

A assistente social do HR, Aline Cristiane Leite que faz parte da Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos (CIHDOT), agradeceu a atitude da família que em um momento de dor resolveu doar órgãos e ajudar outras famílias.

O paciente tinha 58 anos, e sofreu um acidente de trânsito no último dia 10, enquanto transitava pela Avenida Celso Masutti. Ele sofreu diversos ferimentos pelo corpo e traumatismo craniano, foi levado ao pronto-socorro do HR onde passou por procedimentos e foi internado na UTI.

Com a disposição da família documentada após protocolo, uma equipe de Porto Velho da Central Estadual de Transplantes se deslocou de aeronave até Vilhena e realizou o procedimento de captação de órgãos.

O médico Alessandro Prudente destacou que é muito importante as pessoas que desejam doar órgãos demonstrem esse desejo em vida para os familiares, pois a opinião deles é fundamental nestes processo.

O serviço de doação de órgãos existe no município há cerca de dois anos, mas voltou a funcionar em março de 2017. Apenas quatro municípios no Estado realizam captação de órgãos, Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena.

A prefeita Rosani Donadon lamentou a perca da família, mas engrandeceu a atitude dos entes do doador. “Desejamos que outras famílias também tenham consciência desse ato de amor e façam a doação e ajudem a salvar vidas”, destacou Rosani Donadon.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação