Asfaltamento de 12 km de ruas em Cerejeiras falta apenas a conclusão do meio fio

Projeto do governo de Rondônia, realizado pelo DER, deixou o bairro Alvorada, em Cerejeiras, 100% asfaltado e com drenagem.

Resta a apenas a construção de meio fio em algumas ruas para o governo possa fazer a inauguração. Nos 12 km de pavimentação de vias urbanas o governo estadual investiu cerca de R$ 4,5 milhões.

Para o diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, o comprometimento da empresa contratada pelo governo foi fundamental na execução dessa obra. “As chuvas foram iniciadas antes do que prevíamos. Em outubro já chovia bastante, mas a empresa manteve o ritmo forte”, afirmou.

Neiva lembra que os moradores comemoram bastante a execução dessa obra, que por duas vezes tentou-se licitar, mas sempre ocorria erros. Disse que a população já não acreditava nesse asfaltamento, mas o governador Confúcio Moura manteve o recurso e insistiu na execução desse projeto.

Moradores comemoram

Genésio Gomes da Silva é presidente da Associação de Moradores do bairro Alvorada. Ele afirmo que o asfalto do Alvorada é uma grande conquista para o município de Cerejeiras. Genésio disse que os moradores passaram muita dificuldade, por causa da poeira no período do verão e das enxurradas na época das chuvas. “Hoje, converso com os moradores e percebemos a satisfação da cada um. Temos melhor qualidade de vida e nossos imóveis foram valorizados”, frisou o presidente do bairro.

A empresária Olide Paese Orlando é proprietária de um hotel e a rua de entrada não tinha asfalto. Ela disse que perdia clientes por causa das péssimas condições da rua. Segundo ela, o asfalto é uma vitória para os moradores que tanto esperam por esse benefício.

A senhora Guiomar da Silva Marcílio relata sua preocupação com o período de chuvas chegando antes do previsto. Disse que esperava esse asfalto há 25 anos e não se continha de felicidade ao observar as máquinas trabalhando, mas quando as chuvas começaram pensou que o sonho do asfalto havia acabado. “Olha que benção de Deus, o asfalto pronto”, comemorou a aposentada.

O pastor Daniel, da comunidade Acolher, é morador da rua Panamá há 25 anos, e disse que os moradores sentirão a melhoria da qualidade de vida. “Foram muitos anos esperando. Tive muitos prejuízos e o pior de tudo minha saúde foi profundamente afetada por causa da poeira”, relatou o pastor.

O aposentado Claudionor Francisco da Silva é um dos pioneiros de Cerejeiras. Ele chegou à cidade, também na rua Panamá, no anos de 1983. Ele afirmou que vivia sufocado por causa do excesso de poeira e que sonhava com o asfalto.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação