Elenco do vilhenense passa por exames e projeta mais dois amistosos

Na manhã desta segunda-feira, 15, todo o elenco do Vilhenense Esportivo Clube passou por uma bateria de testes e avaliações físicas. Os exames foram realizados pelos doutores Roger Henrique Martins e Weskley Goulart, que cursam bacharelado de Educação Física na Unesc.

“É importantíssimo realizarmos esses testes com todo esse tempo de antecedência antes do campeonato. Essa bateria de exame mostra fatores de riscos dos atletas. São colhidas informações dos jogadores e depois tudo é analisado com referência na tabela que mostra os resultados, tudo feito hoje aqui é positivo para a condição física dos atletas”, disse Martins.

O clube esteva na última semana no Estado do Mato Grosso, onde realizou dois jogos amistosos. No dia 10 foi derrotado pelo Sinop pelo placar de 3 x 0. Já na segunda partida ficou no 0 x 0 com a boa equipe do Operário de Várzea Grande.

Faltando pouco menos de um mês para o início do Campeonato Rondoniense de Futebol 2018, quando o time estreia diante do Galo da BR. A comissão técnica prepara fortes treinos e possivelmente mais dois amistosos com equipes da região antes do jogo inicial.

Texto e Fotos: Assessoria