Idosa de 66 anos é atropelada e moradores culpam falta de iluminação

O acidente ocorreu por volta das 19h20 desta segunda-feira, 15, na Avenida Melvin Jones, próximo ao cruzamento com a Rua 1516, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Segundo informações colhidas no local, o condutor de uma motocicleta Yamaha YBR Factor, seguia sentido Perimetral quando atropelou uma idosa de 66 anos.

Na queda, a mulher que tentava atravessar a avenida a fim de se dirigir até uma igreja localizada na esquina com a Rua 1516, bateu com a cabeça contra o meio-fio, sofrendo um corte na testa, fratura exposta na região da canela esquerda, um corte no braço esquerdo, além de diversas escoriações leves pelo corpo.

Já o motociclista, bateu com o joelho esquerdo contra o asfalto, o que lhe causou uma luxação e escoriações, porém, conseguia caminhar mesmo com dificuldades.

Devido a falta de iluminação no local, foi necessário o uso de lanternas de celulares de populares para auxiliar o trabalho do Corpo de Bombeiros.

Em conversa com alguns moradores, a reportagem do site foi informada, de que a mais de 15 dias, no trecho entre o cruzamento com a Rua 1512 até a Avenida Perimetral, as lâmpadas dos postes do canteiro central, não estão funcionando, deixando o local totalmente escuro, o que pode ter impossibilitado que o motociclista avistasse a idosa na lateral da via.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia