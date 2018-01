Inicia amanhã as inscrições para o “Processo Seletivo Discente 2018” da UNIR

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) divulga, por meio da Comissão Permanente de Processo Seletivo Discente (CPPSD), o Edital de Processo Seletivo Discente 2018, destinado a selecionar candidatos para o preenchimento de vagas nos cursos de graduação presenciais (licenciatura e bacharelado). São ofertada 2.665 vagas para ingresso nos 1º e 2º semestres letivos de 2018.

O Processo Seletivo Discente 2018 terá como base, para a aprovação e classificação dos candidatos, o resultado da prova do ENEM 2017, cujo número será exigido no ato da inscrição e sem o qual não será possível realizá-la.

Inscrições

As inscrições para o Processo Seletivo Discente 2018 são gratuitas e estarão abertas no período de 16 a 22 de janeiro de 2018, exclusivamente via internet, por meio de formulário eletrônico disponível no site da UNIR.

O candidato deverá se inscrever somente para uma opção de curso, não sendo possível concorrer a dois ou mais cursos. Antes de efetuar a inscrição, deverá tomar conhecimento do disposto no Edital e certificar-se de que preenche os seguintes requisitos: ter concluído o ensino médio ou estar regularmente matriculado no 3º ano do ensino médio, com previsão de conclusão antes da data da matrícula; ter realizado o ENEM 2017 e confirmar o seu número de inscrição no exame.

Das vagas

A UNIR oferece 2.665 vagas para cursos presenciais no ano letivo de 2018, com entrada para o 1º e 2º semestres, distribuídas nos cursos dos oito campi (conforme Anexo I – Quadro de Curso e Vagas do Edital), localizados nos municípios de Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena.

Em cumprimento à Lei Federal 12.711/2012, alterada pela Lei 13.409/2016, Decreto nº 7.824/2012, Decreto nº 9.034/2017, Portaria Normativa nº 18/2012/MEC e Portaria Normativa nº 09/2017/MEC, 50% das vagas são destinadas ao sistema de cotas, reservadas aos alunos que concluíram integralmente o ensino médio na rede pública de ensino, das quais 50%, no mínimo, são reservadas aos estudantes oriundos de famílias com renda per capita igual ou inferior à um salário-mínimo e meio e para as cotas de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PCD).

Os candidatos que não atenderem aos requisitos do sistema de cotas, deverão se inscrever na modalidade de ampla concorrência.

Edital em LIBRAS

A UNIR disponibiliza também um vídeo com interpretação do Edital de Processo Seletivo Discente 2018 em LIBRAS, que pode ser acessado no link” frameborder=”0″ allowfullscreen> .

Informações relativas aos cursos e vagas, lista de documentos, declaração de renda, cronograma, entre outros, estão disponíveis nos arquivos abaixo.

Fonte: UNIR