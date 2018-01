Pesquisa aponta Porto Velho em 2º lugar entre capitais com custo médio mais caro por acompanhante de rua

O site Sweetlicious publicou o resultado de uma pesquisa realizada com 1.306 leitores que responderam a seguinte pergunte: ‘Quanto custa uma prostituta na sua cidade?’.

As profissionais do sexo foram divididas em três categorias: ‘Acompanhante de luxo’ (766 respostas), ‘Prostituta de bordel’ (771 respostas) e ‘Prostituta de rua’ (662 respostas). Os resultados foram obtidos com pessoas de todos os 26 estados e o Distrito Federal.

Rondônia aparece no ranking de custo médio de acompanhante de luxo por Estado no Brasil com valor de R$ 266,00; já a prostituta de bordel, por aqui, tem o valor aproximado de R$ 135,00. Por fim, Rondônia alcança o valor de R$ 86,00 quando o assunto é custo médio por prostitutas de rua.



Porto Velho em 2º lugar entre capitais

Os leitores de Sweetlicious colocaram Porto Velho (R$ 125,00) em segundo lugar entre capitais brasileiras no quesito custo médio mais caro por acompanhante de rua, perdendo apenas para Palmas (R$ 137,5), Tocantis.

Maceió, Alagoas, é a mais barata com o valor médio de R$53,00.

Fonte: Rondoniadinamica