Semosp realiza manutenção de super postes na Avenida Tancredo Neves em Vilhena

Em dias de chuvas constantes com sucinta intercalação de estiagens, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) continua firmemente executando as ordens de serviços, acerca da manutenção da iluminação dos super postes, que estavam apagados há muito tempo em determinados pontos da cidade como, por exemplo: a Avenida Tancredo Neves, compreendendo a altura do Posto Ouro Verde Até o Ginásio de Esportes de Vilhena, que estão sendo atendidos de forma continuada nesta 3ª semana de 2018 pela Prefeitura de Vilhena.

De acordo com o secretário municipal de obras, Josué Donadon, estão sendo realizados levantamentos através de testes das chaves contactoras ativadas pelo período do dia, por meio da simulação da fotocélula contida em suas centrais, onde cada uma destas bases corresponde em torno de 15 postes, adiante das estrutura elétricas das vias, que mediante avaliações da Semosp estão sendo reparadas após as aferições obtidas.

“Mesmo considerando as chuvas freqüentes em Vilhena, a Semosp está atuando de maneira eficaz na manutenção da iluminação dos inúmeros setores da região e, isso em paralelo a ocorrência da alta pluviosidade, que gera instabilidade na execução dos reparos elétricos dos postes convencionais, além dos super postes das nossas ruas e avenidas. Sempre que para de chover as nossas equipes têm se deslocado para realizar novos atendimentos e não foi diferente na Avenida Tancredo neves, que ficou há muito tempo nas escuras em certos trechos, mais com aquisição inédita do caminhão cesto pela prefeitura, estamos possuindo condições de reparar os pontos necessários, restabelecendo a segurança conforme determina a prefeita, Rosani Donadon, que cobra ações rígidas da Semosp para proporcionar qualidade nas ações para favorecer os munícipes. Até o presente momento foram executados cerca de 20 reparos nos super postes da estrutura, compreendendo a troca de reles, reatores e lâmpadas e, reitero que as ações se estenderão no decorrer dos dias beneficiando os outros bairros necessitados de Vilhena”, concluiu Josué Donadon.

