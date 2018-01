Edital do concurso da ALE–RO sai até 15/02; salários vão de R$ 5 a R$ 16 mil

Está marcado para o dia 15 de fevereiro de 2018 o lançamento do edital do Concurso Público da Assembleia Legislativa de Rondônia, que vai ofertar mais de 100 vagas divididas em nível médio técnico e superior de diferentes áreas.

Os salários de acordo com o Secretário Geral da Casa, Arildo Lopes vão de R$ 5 mil até R$ 16 mil. A aprovação do concurso ocorreu no mês de setembro de 2017 e neste mês de janeiro será feita a licitação da empresa responsável pela aplicação das provas.

Ainda de acordo com Arildo as provas estão previstas para serem realizadas no primeiro semestre deste ano e o chamamento para assumir o cargo logo em seguida.

O concurso da ALE é um dos mais esperados pela população, que em tempos de crise almeja uma vaga no setor público. O último concurso realizado na Casa de Leis ocorreu no ano de 1986.

Fonte: JH Notícias