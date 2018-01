FENACOM pede apuração do assassinato do jornalista Uelliton Brizon

Em nota enviada a redação do Extra de Rondônia, nesta terça-feira, 16, o presidente da Fenacom, pede apuração com rapidez e rigor no caso do jornalista assassinado na cidade de Cacoal.

Leia a nota na íntegra:

A Federação Nacional dos Comunicadores (FENACOM) condena com veemência o assassinato do jornalista e suplente de vereador Uelliton Brizon ocorrido na manhã desta terça-feira(16/01), na cidade de Cacoal, no estado de Rondônia.

Ao tempo em que nos solidarizamos com a família, esposa, filhos e amigos de Uelliton solicitamos às autoridades policiais e judiciárias do estado de Rondônia, a urgente apuração deste crime e a punição rigorosa ao autor ou autores desse ato que atingiu a toda a sociedade já que o comunicador tinha participação intensa na Imprensa e na Política lutando por mais liberdade e menos injustiças socais.

A FENACOM entende que a prática de crimes contra profissionais da Comunicação tem aumentado em todo o País, daí a necessidade de apuração rigorosa para que esse crime perpetrado contra um comunicador não engrosse às fileiras da impunidade.

Texto: Extra de Rondônia/Fábio Camilo

Foto: Reprodução