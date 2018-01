Jovem vítima de acidente envolvendo motoneta e táxi morre em Cacoal

Tatiane Talita Silva de Barros, de 21 anos, foi a óbito na tarde desta terça-feira, 16, em Cacoal, onde Estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), desde o último domingo, 14, quando se envolveu em um acidente de trânsito.

A jovem seguia na garupa de uma motoneta Honda Biz pela Avenida João Bernal, quando no cruzamento com a Avenida 34, no Bairro Jardim Eldorado, o condutor acabou se chocando contra um táxi.

No choque o capacete da jovem saiu da cabeça e a mesma além de diversos ferimentos, sofreu traumatismo craniano, sendo transferida as pressas para a referida cidade onde faleceu.

O corpo de Tatiane será transladado pela Funerária São Matheus para Vilhena onde será velado e sepultado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia