Nesta quarta governador vai reinaugurar Detran em Corumbiara

Será reinaugurado na manhã de quarta-feira, 17, o prédio da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) do município de Corumbiara.

De acordo com o Secretário de Planejamento Orçamento e Gestão do Cone Sul, antiga Secretário Governamental Estadual, Ronaldo Alevato, o prédio do Ciretran foi reformado e ampliado para melhorar o atendimento à população corumbiarense.

Alevato ressaltou, a reinauguração do órgão contará com a presença do Governador do Estado, Confúcio Moura, prefeito de Corumbiara, Laercio Marchini, vereadores e demais autoridades.

Ronaldo finalizou que toda população está convidada para o evento que será a partir das 09h00, na Rua Juscelino Kubitschek, no Centro de Corumbiara.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução