Secretaria de Saúde intensifica ações de Saúde Mental em prol da campanha Janeiro Branco

Campanha é alusiva ao cuidado com a saúde mental; município oferece tratamentos

A Secretaria Municipal de Saúde de Vilhena através da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) lançou a campanha em prol da saúde mental denominada Janeiro Branco. O município oferece serviços aos pacientes que necessitam de tratamento e alerta para os cuidados relacionados ao tema.

De acordo com a psicóloga Diene Nepomuceno, que lidera a campanha na rede municipal, janeiro é um mês em que as reflexões sobre saúde mental estão mais propícias. A ideia surgiu em Uberlândia em 2013 e aproveita a posição estratégica, assim como o perfil introspectivo do mês de Janeiro, chamando a atenção das pessoas para essas questões de ordem psicológica-existencial, incentivando-as a tomarem o início do ano como um ponto de partida privilegiado para pensarem sobre as suas condições psicológicas e investirem em mais Saúde Mental em suas vidas ao longo de todo o tempo.

Em Vilhena, a campanha se iniciou em janeiro de 2017, através da psicóloga Roseli de Melo, que durante suas férias na cidade, entrou em contato com as psicólogas Alcina Borim e Vilma Dias que juntas, recrutaram um grupo de psicólogos (as), para apresentação e adesão à campanha em nossa cidade. A primeira reunião foi realizada no dia 06 de janeiro de 2017, e contou com a participação de 12 psicólogas. Desde então, foram promovidas reuniões e uma extensa programação ao longo de todo ano, com diversas ações realizadas pelo grupo de psicólogos do janeiro branco de Vilhena/ RO, tais como: palestras em escolas, empresas, instituições de saúde, cinema na praça, psicoeducação e sensibilização quanto a importância da saúde mental nas rádios e TVs locais, soltura de balões, dentre outros.

No dia 09 de novembro de 2017 a psicóloga Diene Nepomuceno, entrou em contato com a Vereadora Vera, lhe apresentou a campanha e ações que já vêm sendo realizadas em Vilhena e solicitou seu apoio na adesão para instituir a campanha a nível municipal. A vereadora que já vem apoiando outras ações em prol da saúde mental de Vilhena aceitou o desafio e redigiu o projeto de lei nº 5. 257/2017, que foi aprovado no dia 19 de dezembro de 2017.

“Para nós, psicólogos, profissionais de saúde mental, acadêmicos e cidadãos do mundo inteiro a aprovação do projeto que institui a campanha municipal do Janeiro Branco, representa um grande avanço para a saúde mental Vilhenense, pois muito além de enfrentarmos o preconceito com o subjetivo, temos a oportunidade de levantarmos discussões e debates na nossa sociedade sobre a necessidade de mais recursos, mais atenção e criação de políticas públicas voltadas para saúde mental”, comentou Diene satisfeita.

O município oferece serviços de atenção à saúde mental nas Unidades Básicas de Saúde, no Caps, na policlínica João Luiz e no Hospital Regional. “A nossa saúde mental funciona como a nossa saúde corporal. Precisamos estar atentos e prevenir qualquer tipo de doença. Depressão é coisa séria e infelizmente temos um índice alto na nossa cidade. Temos psiquiatras e psicólogos prontos para atender os vilhenenses”, disse o secretário de saúde Marco Aurélio Vasques.

A prefeita Rosani Donadon lembrou dos avanços que o setor já teve. “Quando assumimos, apenas o doutor Thiago Lobianco atendia no Caps. Hoje conseguimos colocar mais um médico lá para atender. Compramos os medicamentos psicotrópicos e disponibilizamos através da farmácia popular. Nossos profissionais estão empenhados em melhorar a saúde mental dos nossos munícipes. Vamos investir em melhorias para o Caps neste ano. Orientamos que em qualquer sintoma as pessoas nos procurem para realizar tratamento”, finalizou.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação