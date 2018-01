STJ abre concurso com vagas para níveis médio e superior com salários de até R$ 11 mil

Saiu edital do concurso Superior Tribunal de Justiça (Concurso STJ) com oportunidades para cargos de níveis médio e superior e salários iniciais de até R$ 11 mil.

Para realizar sua inscrição acesse o site da banca organizadora, Cebraspe, a partir das 10h do dia 26 de janeiro de 2018 até às 18h do dia 19 de fevereiro de 2018. As taxas são no valor de R$ 70,00 e R$ 85,00.

A remuneração inicial para o cargo de Analista é de R$ 11.006,82, já para Técnico é no valor de R$ 6.708,53.

No dia 08 de março de 2018 serão aplicadas as provas objetivas e discursivas, em dois períodos: manhã (Analista); tarde (Técnico).

As provas objetivas serão compostas por 120 questões de julgamento de Certo ou Errado. Já a prova discursiva consistirá de uma dissertação, de até 30 linhas, a respeito de temas relacionados aos conhecimentos específicos de cada cargo.

Prova do último concurso PC MT

O último concurso foi realizado em 2015 e contou com 65 vagas para Técnicos Judiciários (24) e Analistas Judiciários (41).

A banca responsável por esta seleção foi o Cespe/UnB. O processo de seleção se deu de provas objetivas, testes discursivos para Analista e teste de aptidão física para o cargo de Analista especialidade Segurança.

Fonte: Nova Concursos