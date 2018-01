Superintendente da PRF participa do lançamento da CNH digital em Rondônia

Na manhã de segunda-feira, 15, Bruno Malheiros e Luiz Salgado, respectivamente Superintendente e Chefe de Gabinete da Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, compareceram ao evento de lançamento da CNH digital no Estado.

Cabe destacar que tal implantação deu-se um mês antes do programado, o que faz de Rondônia o quarto estado brasileiro a colocar em prática tal ferramenta, que inegavelmente propicia à PRF a prestação de um trabalho mais eficaz nesta região, notadamente no tocante aos crimes documentais.

Para fazer uso da CNH digital, o condutor deve possuir o documento convencional, com o QR Code no verso, baixar o aplicativo do DENATRAN e seguir o tutorial que se encontra no site do DETRAN/RO ou se dirigir até uma das unidades da referida autarquia.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação