Vaz Desenvolvimento Imobiliário lança loteamento “Praças de Vilhena” neste sábado

A Vaz Desenvolvimento Imobiliário, que atua nos Estados de Rondônia, Mato Grosso e Espírito Santo, se prepara para lançar mais um empreendimento. A empresa apresenta o loteamento Praças de Vilhena, seu mais novo projeto destinado aos vilhenenses que desejam realizar o sonho de morar em um lugar com segurança, lazer e qualidade de vida.

Na última terça, 09, aconteceu no Hotel Portinari, a convenção de vendas do empreendimento. Na ocasião, o presidente da empresa, Douglas Vaz, recebeu aproximadamente 48 corretores da cidade, que conheceram o projeto.

Para o lançamento, que será neste sábado, dia 20, já são mais de 233 pessoas interessadas no mais novo empreendimento da Vaz em Vilhena. O evento será no loteamento atrás do 5º BEC, na descida da rua da academia Espaço Fitness, a partir das 08h00.

O empreendimento chega com o conceito de Praça Residencial, sendo o primeiro da região que apresenta tal conceito, onde será desenvolvido em uma área de aproximadamente 192.674,18 m² e vai integrar ampla variedade de produtos.

O loteamento, com VGV em torno de 33 milhões, vai oferecer 378 terrenos com áreas a partir de 300 m². E, para o entretenimento dos moradores, a área de lazer vai contemplar quadra poliesportiva, quadra de vôlei de areia, pista de caminhada, academia ao ar livre, praça da criança, playground e praça de convivência com paisagismo.

O Praças de Vilhena fica localizado na região de maior valorização do município, próximo ao comércio local, a 500 metros do centro da cidade, atrás do bairro 5º BEC. A documentação do loteamento já está toda regular, através do decreto 40.961/2017, matrícula 1863 R-2 e licença ambiental 013/2017.

Toda a infraestrutura de pavimentação e calçamento das vias, calçadas em frente aos lotes, iluminação, terraplanagem, abastecimento de água e rede de esgoto também fazem parte do projeto.

A previsão de entrega é de 36 meses após o lançamento. O Praças de Vilhena oferece ainda condições especiais de pagamento. Com entrada facilitada, o loteamento apresenta ainda parcelas a partir de R$ 597,00 e planos de financiamento de até 180 meses, direto com a Vaz Desenvolvimento.

Para quem está em busca de uma oportunidade de investimento, o Praças de Vilhena também é uma ótima opção de negócio. De acordo com Vaz, um lote pode render ao proprietário uma valorização de até 100%.

Saiba mais:

Praças de Vilhena: Loteamento que vai oferecer 378 terrenos com áreas a partir de 300 metros quadrados.

Localização: Rua Jacomina M. Paludo, (5304), Chácara 107-A(U), Setor 53, CEP: 76988-899, atrás do 5º BEC, descendo a rua da Academia Espaço Fitness.

Lazer: quadra poliesportiva, quadra de vôlei de areia, pista de caminhada, academia ao ar livre, praça da criança, playground e praça de convivência com paisagismo.

Preço: entrada facilitada, com parcelas a partir de R$ 597,00 financiado em até 180 meses, direto com a loteadora.

Documentação: Decreto: 40.961/2017 / Matrícula: 1863 R-2 / Registro: 1.863 / Licença Ambiental: 013/2017

Estágio da obra: Lançamento

Lançamento: 20/01/2018, às 8h00, no loteamento, atrás do 5º BEC, descendo a rua da Academia Espaço Fitness.

Informações: (69) 3321-4343

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação