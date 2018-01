PF nega que empresas vilhenenses sejam alvos da operação “Zona Cinzenta”

Após denuncias de que empresas Vilhenenses tivessem sendo investigadas pela Polícia Federal em uma operação denominada “Zona Cinzenta”, já deflagradas em 46 cidades de 18 Estados brasileiros e no Distrito Federal, a reportagem do Extra de Rondônia decidiu apurar a veracidade das informações.

Em contato via telefone com a Delegacia da Polícia Federal de Dionísio Cerqueira, de Santa Catarina, Estado que deflagrou a operação, o site foi informado que não há em Vilhena nenhuma empresa alvo das investigações, o que houve foi apenas uma averiguação na documentação de um equipamento comprado pela empresa Mega Imagem de umas das distribuidoras investigadas, a fim de esclarecer os trâmites legais. A PF negou também, que tenha havido apreensões no estabelecimento.

O objetivo da operação é identificar grupos que vendem equipamentos médicos de forma irregular a fim de burlar a fiscalização da ANVISA, e assim sonegar impostos de produtos importados, porém, até o momento a mesma ainda não foi deflagrada no município de Vilhena e os documentos solicitados no centro de diagnósticos, apenas para critério de averiguação de trâmites legais, ainda não foram analisados.

