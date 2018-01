Prefeita acompanha tramitação de emendas federais em Brasília

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) juntamente com o titular da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) Marco Aurélio Vasques cumprem agenda em Brasília desde o início dessa semana. Rosani Donadon vem realizando diversas visitas ao Ministério da Saúde a fim de garantir o bom andamento das emendas destinadas ao setor no ano de 2017.

Ao todo são R$ 3.448 milhões que ainda estão em processo de transferência ao Município. Rosani Donadon e Vasques tiveram uma audiência com o chefe de gabinete do Ministério da Saúde, Paulo Rebelo, através da qual solicitaram a liberação do projeto de central de regulação do Município – proposta que vai melhorar o atendimento à comunidade – além do recurso destinado pela bancada federal de Rondônia na ordem de R$ 20 milhões para a construção de um novo Hospital Regional e a liberação de recursos para os centros cirúrgico e obstetrícios do Hospital Regional.

O encontro também foi produtivo no sentido de alinhamento entre Município e Governo Federal no que diz respeito ao desenvolvimento e implantação de políticas públicas em Vilhena. “Essa ponte entre Governo Federal e Município vem sendo retomada aos poucos. O resultado dessa parceria é a consolidação de diversos projetos e emendas destinadas ao Município de Vilhena. Estamos recebendo constantemente novos equipamentos que vão tomar lugar daqueles que há mais de 15 anos estão em funcionamento. Os investimentos em saúde são constantes e temos a certeza de que muita coisa ainda está por vir”, comentou a prefeita de Vilhena.

Participaram da Audiência o ex-deputado federal Carlos Magno (PP), o assessor Francisco Machado (o Chicão) que trabalha com o deputado federal Nilton Capixaba, o ex-prefeito de Vilhena, Melki Donadon.

O secretário de saúde, Marco Aurélio Vasques, comentou que o encontro foi produtivo em vários aspectos, principalmente no que diz respeito ao bom relacionamento entre as duas esferas do Executivo. “As ações desenvolvidas pelo Município de Vilhena são a prova real de que o trabalho realizado pela equipe da prefeita Rosani Donadon vem surtindo efeito. A seriedade empregada nas execuções dos mais variados serviços rende novos investimentos e quem ganha com isso é a sociedade, que passa a contar com mais estrutura de atendimento”, enfatizou.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação