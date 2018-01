Prefeitura investe em moderno aparelho de ultrassom para atender população vilhenense

Diariamente cerca de 20 pessoas são atendidas no novo aparelho de ultrassonografia no HR

Com objetivo de melhorar a saúde pública de Vilhena, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) tem investido constantemente na compra de medicamentos e equipamentos. Um exemplo dessa nova realidade que saúde vive foi a compra de novos aparelhos de ultrasson feita pela administração municipal através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS).

Um destes novos aparelhos foi destinado a atender os pacientes que procuram do Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira (HR). De acordo com a direção do HR, diariamente cerca de 20 pessoas são atendidas no novo aparelho de ultrassonografia.

Segundo o médico e especialista em ultrassonografias, Wagner Jorge, a chegada do aparelho melhorou muito atendimento oferecida aos pacientes, pois ele é de tecnologia de última geração. O médico ressalta que o aparelho é igual os que são usados em clínicas particulares.

“O aparelho anterior era ultrapassado e não fornecia um diagnóstico preciso. Fazendo comparação com carro, ele era um modelo dos anos 60. A Gente trabalhava por amor, pois mais cuidado que tivéssemos ele não fornecia um resultado preciso. O equipamento que temos hoje no hospital é de ótima qualidade, com um diagnóstico preciso”, ressaltou Wagner.

Rosani Donadon (PMDB) ressaltou que objetivo da sua gestão é poder oferecer um atendimento de qualidade para os vilhenenses. A prefeita lembra que há anos que a saúde não recebia tantos investimentos.

“Estamos trabalhando para fazer a saúde pública de Vilhena voltar a ser referência em Rondônia. Fico muito feliz em ver as pessoas sendo bem atendidas no Hospital Regional. Almejamos mudar a saúde e estamos trabalhando para isso, sei que temos muitas coisas para melhorar, mas as mudanças positivas já podem ser sentidas pela população”, afirmou a prefeita que destacou ainda que outros equipamentos estão sendo adquiridos para melhorar a saúde do município.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação