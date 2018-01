Ricardo Rocha Filho é o novo diretor do VEC

Mais um nome de peso é anunciado em Rondônia para reforçar o campeonato de futebol profissional de 2018. Trata-se do jovem Ricardo Rocha Filho, pernambucano, filho do tetracampeão pela Seleção Brasileira, Ricardo Rocha.

O anúncio foi dado pelo gestor do Vilhenense Esporte Clube (VEC), Diego Talim. “A contratação do novo diretor de futebol do VEC, Ricardo Rocha Filho, marca uma nova etapa no futebol profissional de Rondônia. Ricardinho, como prefere ser chamado, segue os passos do pai Ricardo Rocha na gestão esportiva. Enquanto o pai é coordenador de futebol do São Paulo Futebol Clube, o filho vem para o VEC assumir o departamento de futebol”, disse.

Ricardo Rocha Filho foi jogador de futebol e atuou em vários clubes no Brasil. “Ele também jogou em times estrangeiros e trabalhou comigo três anos na gestão esportiva. É uma pessoa de caráter e responsabilidade que vem para ajudar na gestão e no planejamento do departamento de futebol”, ressaltou Diego Talim.

Em contato por telefone com a assessoria de comunicação, o novo diretor de futebol do VEC disse que aceitou a missão porque entende que o futebol em Rondônia precisa ser apresentado ao Brasil e ao mundo. “Foi com muita alegria que recebi o convite e podem ter certeza que procurarei fazer um trabalho diferenciado, com dedicação e empenho. Aos poucos estou tomando ciência das demandas do clube e vamos implementar um trabalho dinâmico para levar o VEC ao processo de nacionalização no futebol”, completou

Segundo Diego, tudo indica que a apresentação do diretor de futebol do VEC acontecerá na sede da federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) será no dia 26 de janeiro.

Texto: Assessoria

Foto: Assessoria