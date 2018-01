SEMTRAN anuncia que Avenida Celso Mazutti passará a ser mão única

Segundo o secretário de Trânsito, Cesar Stefannes, a mudança acontecerá em virtude dos acidentes registrados na via e tem como objetivo proporcionar melhorias no tráfego e segurança no trânsito.

Cesar Stefannes informou que para orientações dos condutores, a via receberá diversas sinalizações. “Estamos colocando sinalização na Avenida Celso Mazutti para orientar os motoristas. Nosso objetivo é melhorar as condições de trafegabilidade e diminuir o índice de acidentes”, disse.

De acordo com o secretário de Trânsito, a avenida passará ser mão única no trecho entre o cruzamento com a Rua Ezequiel Silva Cassim (Guaporé Maquinas) até o cruzamento com a Avenida Paraná.

“Os motoristas devem ficar atentos à mudança de sentido desta via para evitar acidentes, contamos com a colaboração de todos. Estamos trabalhando para melhorar o trânsito em Vilhena. Essa é a determinação da prefeita Rosani Donadon que tem trabalhando empenhada pelo desenvolvimento de Vilhena”, ressaltou Cesar Stefannes.

Para informar a população vilhenense sobre a mudança na via a SEMTRAN emitiu um comunicado.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Vilhena – SEMTRAN, comunica a alteração da circulação de veículos na Avenida Celso Mazutti.

A partir de 18/01/2018, esta Avenida terá mão única no seguinte trecho:

Do cruzamento com a Rua Ezequiel Silva Cassim (Guaporé Maquinas) até o cruzamento com a Avenida Paraná.

A mudança dar-se-á em virtude dos acidentes registrados neste trecho da via, e assim, proporcionar melhorias no tráfego.

Para mais informações, ligue 3321-3920.

Texto: Assessoria

Foto: Extra de Rondônia