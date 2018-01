Atleta vilhenense lutará em evento de MMA na Rússia

Com um cartel de onze vitórias e duas derrotas, o lutador de Mixed Martial Arts, ou em português, “Artes Marciais Mistas” (MMA), Bruno Viana, já está focado para o seu próximo desafio no mundo das lutas.

No dia 27 de janeiro, ele completa o card preliminar da 79ª edição do Absolute Championship Berkut (ACB), que acontecerá em Grozny – Chechênia.

A ACB foi fundada em 2012 pelo por Mairbek Khasiev, que tem como finalidade promover torneios de MMA, submission e kickboxing. O lutador vem de vitória do último evento que aconteceu em Vilhena no ano de 2017, ele explica que essa oportunidade é de grande valia na sua trajetória.

“Teremos grandes desafios pela frente. Agradeço a Deus pela oportunidade, Thalita Diniz, minha esposa que está ao meu lado, que treina comigo e tem sido meu apoio nesta jornada. Essa é a primeira das seis lutas que assinei com ACB, uma liga que tem crescido muito internacionalmente. E eu entendo que essas oportunidades não se podem deixar passar”, disse Bruno.

Seu desafiante é o russo Magomed Ginazov, com um cartel de doze vitórias e três derrotas. Que tem como especialidades o sambo e kickboxing. “Nunca parei de treinar, sou proprietário de uma academia de arte marcial, então sempre estou na ativa ou buscando algo novo.

E em tempo de lutas marcadas, como essa, estou fazendo três treinos por dia. O corte de peso supervisionado pelo nutricionista Cristiano Barroso. Os professores: Tymão e Fabrício são responsáveis pelo os treinos de Jiu Jitsu e o Breno Oliveira, é o responsável pelo os treinos KickBoxing, tudo direcionados para o dia da luta”, ressaltou Bruno.

Bruno tem uma trajetória significativa no MMA. Foi um dos 40 finalista do TUF 4 (reality show de MMA da UFC), porém só foram chamados 16 lutadores para o programa. Viana, já lutou em diversos eventos de luta em Rondônia, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.

A primeira, das seis lutas na Rússia, acontecerá neste dia 27 de janeiro e terá transmissão ao vivo através do link https://www.fite.tv/channel/acb-mma/

Texto : Assessoria

Foto: Divulgação