CEREJEIRAS: mobilização contra fechamento de escolas rurais é marcado por protestos em frente à prefeitura e MP

Mais um ato contra o fechamento das duas últimas escolas rurais de Cerejeiras, marcou a manhã desta quinta-feira, 18, em Cerejeiras.

A queda de braço entre prefeitura e comunidade rural ganhou mais um capítulo, e diferentemente do que a Secretaria Municipal de Educação relatou, de que haviam apenas oito pais contrários ao fechamento das Escolas Américo Vespúcio (4º Eixo) e Escola Unicampo (3º Eixo), hoje esse número mostrou-se bem diferente, reunindo dezenas de pais, e ainda um abaixo-assinado com mais de 300 assinaturas.

A concentração ocorreu às 9h00 na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e se deslocou em marcha, indo até a prefeitura e o Ministério Público de Cerejeiras e se encerrando na sede do Sindicato.

Durante o percurso, a Comissão Mobilizadora, ressaltou que a comunidade cerejeirense, que acompanhava dos comércios e nas ruas, o drama que o povo do campo vem passando, inclusive com os próprios alunos participando do protesto.

Com faixas, cartazes e um microfone, os pais pediam apoio dos que ouviam, informando a situação, pois muitos moradores da área urbana ainda não sabia desse fato. “Não podem tirar as únicas escolas que existe no Campo de Cerejeiras. Enquanto o município de Vilhena investe na construção de uma escola na cidade, Cerejeiras quer fechar as únicas que ainda existem na zona rural. Fechar uma escola é fechar uma história, é mudar a realidade das pessoas sem o seu consentimento”, disse um dos pais.

A passeata parou em frente ao MP, e logo depois em frente a prefeitura, interrompendo o trânsito por alguns minutos. Os manifestantes chamaram o prefeito e a secretária para ouvirem suas reivindicações, porém nenhum compareceu, e também foi informado se ambos se encontravam na prefeitura.

Logo após, todos se encaminharam até a sede do Sindicato Rural, onde houve mais uma reunião, onde foi decidido que todos irão dar prosseguimento com as ações. Um dos coordenadores dos pais, informou que o grupo já entrou em contato com o MPF, e a documentação necessária já está sendo organizada, e nos próximos dias uma nova ação será protocolada contra a prefeitura, só que agora em âmbito Federal.

