Comandante da P-tran detalha como será a abordagem aos motoristas que estiverem utilizando a CNH-e

Na manhã desta quinta-feira, 17, a redação do Extra de Rondônia entrevistou o comandante da Polícia Militar de Trânsito (P-tran) de Vilhena, Sargento Sanaik Portela, para esclarecer como serão realizadas as abordagens aos motoristas que estiverem utilizando a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica (CNH-e).

A CNH-e atende ao disposto na Resolução do Conselho Nacional de trânsito (CONTRAN) nº 684/2017. De acordo com Sanaik, todas as guarnições da P-tran foram orientadas pelo Departamento Nacional de Trânsito (Detran) para realizarem a fiscalização dos condutores que já utilizam a CNH-e.

Portela ressaltou que na abordagem o motorista que não portar a carteira impressa, mas estiver com a carteira eletrônica poderá apresentá-la para a guarnição, que terá a mesma validade da CNH impressa.

Segundo o comandante a polícia irá solicitar o smartphone do condutor para verificar se a CNH-eletrônica é autêntica. Com isso, o policial possa manipular o aplicativo. “O motorista que mostrar no seu celular uma foto ou print da habilitação sem ser a do aplicativo oficial será notificado. Porém o smartphone não será apreendido, em virtude de que não há previsão nesses casos, afirmou Portela.

Sanaik enfatizou ainda que, caso o condutor queira, este possa estar portando também a carteira impressa, para que, caso não consiga apresentar a CNH eletrônica no smartphone não seja notificado.

Para o comandante a carteira eletrônica é mais uma opção para o condutor que trouxe mais comodidade. Além disso, Portela destaca que o motorista que for pego e comprovado o uso da documentação falsa pode responder perante o Código de Trânsito, além das sanções penais aplicáveis.

“Não adianta o condutor querer burlar a lei portando CNH-e eletrônica falsa ou de outra pessoa. Nos casos em que a imagem apresentada suscite dúvidas no policial, este dispõe da consulta no sistema no DETRAN, o qual confirmará a autenticidade do documento, podendo o condutor ser detido por falsidade ideológica”, finalizou Sanaik.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia