Portal da Amazônia é o primeiro a ter laudos concluídos para o Estadual 2018

Dos cinco estádios que sediarão os jogos do Campeonato de Futebol Profissional deste ano em Rondônia, o Portal da Amazônia foi o primeiro a cumprir, rigorosamente, as exigências e adequações da Federação de Estadual (FFER) e as prerrogativas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no que diz respeito aos estádios. Vilhena participará da competição com o Barcelona, VEC e Vilhenense.

A FFER marcou para o dia 20 de janeiro, o último prazo para que todos os municípios participantes da competição de 2018 entreguem os laudos referentes às acomodações dos atletas, torcedores, higiene, segurança, estrutura, arquibancadas, iluminação do estádio, sistema hidráulico e elétrico. Os laudos devem ser avalizados pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e prefeitura, através das secretarias de Saúde,de Planejamento e dos engenheiros da secretaria de Integração Governamental.

O secretário de Esportes, Natal Jacob, e o vice, professor Manoel Ayres, comemoraram a entrega antecipada dos laudos à Federação de Futebol do estado de Rondônia. Em Vilhena os laudos foram concluídos na quarta-feira, 17, e no mesmo dia, por meio de malote, encaminhados à FFER. “Conseguimos em tempo hábil deixar o Portal da Amazônia apto para os jogos do campeonato estadual. Nosso trabalho visando a aprovação dos laudos começou ano passado, exatamente, no dia 11 de outubro. Tivemos a parceria de empresários e desportistas vilhenenses que doaram os materiais necessários para agilizarmos todo o sistema elétrico e hidráulico, a pintura das arquibancada e vestiários, a manutenção e conservação do gramado. Ou seja, antecipamos tudo o que foi necessário para que não tivéssemos problemas para o aval da PM, Bombeiros, Vigilância Sanitária e engenheiros da prefeitura. Montei uma equipe na Semec, especialmente para dedicar-se a esse serviços. Todos estão de parabéns”, destacou Natal.

Na manhã desta quinta-feira, 18, o secretário recebeu uma ligação do presidente da FFER, Heitor Costa, onde parabenizou Natalzinho, como assim é chamado pelos desportistas rondonienses. “Fiquei muito feliz pelo reconhecimento do nosso presidente Heitor Costa. Ele disse, durante a conversa, que Vilhena foi o primeiro município, e até antecipadamente, a enviar os laudos para a federação”, salientou o secretário.

Por telefone, Heitor Costa disse que “o Natal é o cara” e que ainda nesta quinta estaria enviando para a CBF e ao Ministério Público do Estado cópias dos relatórios dos laudos de Vilhena que avalizam o Portal Amazônia para o certame rondoniense de 2018. “Para nós é uma grande satisfação colocar Vilhena em evidência junto à CBF. Isso tudo é resultado de um trabalho incansável dos meus dos meus assessores, e aqui destaco o Wilson Modim e o meu adjunto, professor Manoel Ayres. A prefeita RosaniDonadon e o vice, Darci Cerutti nos deram carta branca e nos tem dado todas as condições para exercermos com dedicação nossa missão junto à secretaria de Esportes”, concluiu.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação