Secretaria de Educação anuncia matrículas em duas novas escolas no município de Vilhena

As escolas no bairro Alphaville e a escola próxima a Faculdade Iesa, iniciarão suas atividades no mês de fevereiro.

Após cobrar mais rapidez por parte das construtoras que estão realizando obras da educação, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), comunicou que as novas unidades escolares, uma localizada no bairro Alphaville (Escola Municipal Felipe Rocha de Lima) e a outra próxima a Faculdade Iesa, irão iniciar suas atividades no mês de fevereiro.

A coordenação da SEMED, explicou que os alunos que estudarão na escola próxima a Faculdade Iesa (Escola Municipal Luíz Eduardo da Silva Rover), começará, inicialmente, o ano letivo nas dependências da faculdade, até que a escola seja totalmente concluída.

A secretária municipal de educação, professora Raquel Donadon, explicou que no início o ano passado, a obra estava parada e algumas partes estavam deterioradas. “Realizamos uma nova licitação e no mês de agosto demos ordem serviço para a retomada da construção. Por essa razão, as aulas iniciarão à priori na sede da faculdade”, informou.

Raquel Donadon, também salientou que os alunos que cursarão do 1ª ao 5ª anos, e os pais têm interesse em matricular seus filhos em uma dessas unidades, deverão procurar a direção da própria escola na qual o aluno já estuda, para realizar a matrícula.

Na oportunidade, a titular da educação, informou que a Escola Cristo Rei abrirá quatro turmas de 6º anos, no período matutino. “A escola só oferecia vagas do 1ª ao 5ª, mas neste ano vamos ampliar a oferta até o 6º ano. As pré-matrículas estão sendo realizadas na própria escola”, concluiu.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação