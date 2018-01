Carros colidem em cruzamento no Centro de Vilhena

Acidente envolvendo uma Hilux e um Corolla aconteceu na tarde desta sexta-feira, 19, no Centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista da Caminhonete trafegava pela Avenida Liberdade sentido Cuiabá, quando no cruzamento com a Rua Castelo Branco, colidiu com o Corolla, que seguia sentido Avenida José do Patrocínio.

No choque, o Corolla rodou na pista e parou sentido contrário. O condutor do Corolla sofreu um pequeno ferimento no rosto. Ele não quis ser levado ao hospital.

Os condutores entraram em acordo e a polícia não foi chamada, por não haver vítima.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra Rondônia