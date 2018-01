Choque entre motos deixa dois feridos no Centro

O acidente ocorreu por volta das 17h30 desta sexta-feira, 19, no cruzamento da Avenida Barão do Rio Branco com Rua Presidente Medici, no Centro de Vilhena.

Segundo informações de populares, o condutor da Biz 125, seguia pela Avenida Barão do Rio Branco, sentido Porto Velho, quando ao passar no cruzamento com Rua Presidente Medici, colidiu com outra moto, sendo uma Honda CG Titan.

O condutor CG trafegava pela Avenida Barão do Rio, sentido Cuiabá, e teria invadido a via, com isso, causando o acidente.

Com o impacto, ambos condutores sofreram lesões de foram encaminhados para o Hospital Regional de Vilhena por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia