Maurão acompanha sorteio de endereços de apartamentos em Ji-Paraná

Cerca de 5 mil pessoas de baixa renda são beneficiadas com o empreendimento

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), participou na manhã desta sexta-feira (19) do sorteio dos endereços do Residencial Morada Melhor II, em Ji-Paraná. São 91 prédios de quatro andares, com 16 apartamentos em cada torre, totalizando 1.456, um investimento de R$ 92 milhões que beneficiará mais de cinco mil pessoas.

O deputado Maurão agradeceu o convite do prefeito Jesualdo Pires (PSB) e destacou a importância da obra, executada por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, em uma parceria entre prefeitura, governo do Estado e governo federal. Cada apartamento possui pouco mais de 70 m², com dois quatros, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

Maurão de Carvalho tem percorrido todo o Estado, verificando a situação dos municípios e dando suporte ao governo do Estado, para que os benefícios possam chegar aos que mais precisam. Ele disse que o trabalho harmônico entre o Executivo e a Assembleia Legislativa tem gerado bons resultados.

“Esse trabalho precisa prosseguir. Rondônia tem crescido e, ao contrário do que acontece em muitos Estados, o governo tem honrado seus compromissos com os servidores e com os fornecedores, e também atendido a população”, destacou o deputado.

O governador Confúcio Moura (PMDB) também participou da programação.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação