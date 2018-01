O trabalho está a todo vapor no Barcelona, diz Alex Oliveira

O Barcelona está trabalhando em ritmo intenso visando sua estreia no dia 10 de fevereiro contra o Rondoniense no estádio Portal da Amazônia, pela primeira rodada do Campeonato Estadual 2018.

“O trabalho está a todo vapor. Tivemos uma semana intensa, como tem que ser nesse momento. Nossos atletas motivados e cientes da responsabilidade que temos esse ano aqui”, destacou.

Alex Oliveira revelou que pretende realizar dois amistosos ao longo da preparação. “Espero ver a equipe numa evolução ainda melhor do que estamos. A cada dia de treino eles se dedicam buscando o melhor. A idéia é fazermos dois amistosos até a estreia para que no dia 10 possamos estar 100% e conquistarmos a vitória no primeiro jogo”, acrescentou.

Alex Oliveira destacou a receptividade do povo vilhenense desde sua chegada. “Tem sido incrível, sensacional, fico sem palavras pra descrever. Isso me dá mais motivação ainda pra desenvolver meu trabalho da melhor forma possível e com alegria”, finalizou.

Texto: Futebol do Norte

Foto: Divulgação