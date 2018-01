Presidente do vilhenense visita secretário de esportes

Um encontro de cordialidade. Assim, o presidente do Vilhena Esportivo Clube, Valdir Kurtz, resumiu a visita que fez na manhã desta sexta-feira, 19, ao secretário de Esportes (Semec), Natal Jacob.

O Vilhenense é o time de futebol profissional mais novo de Rondônia e que, após a recente criação, já participará do seu primeiro campeonato estadual. O time estreia na competição dia 10 de fevereiro, no estádio Biancão, contra o Ji-Paraná.

No início esta semana, Natal Jacob esteve no Centro de Treinamento do Vilhenense (antigo Clube Embratel) e disse que hoje, o Vilhenense tem uma das melhores estruturas que boa parte dos clubes que participarão do Rondoniense 2018. “Fui bem recebido, onde o meu amigo Valdir Kurtz fez questão de apresentar as acomodações dos atletas e todas as mudanças que o CT passou para se adequar à nova realidade.

O presidente me falou dos investimentos, inclusive com a compra de um ônibus para locomoção de jogadores e apoio aos torcedores, e ainda de um carro para os diretores e equipe técnica. Fiquei entusiasmado com o que vi e acredito que o Vilhenense fará uma boa participação com condições de chegar a disputar o título deste ano”, relatou.

Retribuindo a visita que o secretário da Semec fez ao CT do Vilhenense, Valdir Kurtz, salientou que o time vem se preparando desse o ano passado com a contratação de atletas e realizando amistosos em outros estados. “Para nós, o campeonato começou no dia que oficializamos o clube junto à Federação de Futebol de Rondônia. Cada dia tem sido gratificante, pois queremos elevar o esporte e o futebol de nosso município. Eu sou apaixonado pela nossa cidade e como desportista quero dar a minha contribuição, através do Vilhenense Esportivo Clube”, destacou.

No final da visita, Natal enfatizou que, em nome da prefeita Rosani Donadon e o do vice-prefeito, Darci Cerutti, a Semec e a administração municipal estão à disposição do Vilhenense dentro das condições que a lei permite e que o presidente e toda a diretoria do clube estão de parabéns. “O Vilhenense é uma equipe que está no rumo certo”, concluiu.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação