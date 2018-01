Procura por material escolar cresce em papelarias de Vilhena

Janeiro é marcado pelas férias, mas também é época de comprar materiais escolares

Em Vilhena, a volta às aulas está aquecendo o comércio. Mochilas, cadernos, estojos com ilustrações de personagens de super heróis e desenhos animados são os mais pedidos pelas crianças e adolescentes.

De acordo com Jorge Ávila, gerente de uma papelaria no centro da cidade, a previsão é que as vendas possa ter um aumento em torno de 8% com a temporada da volta às aulas e deve continuar até meados de fevereiro.

O estabelecimento reforçou o quadro de funcionários e o estoque para atender aos clientes. “Desde o mês de dezembro o movimento na papelaria aumentou. Equipamos um estoque com vários lançamentos das grifes de personagens de desenho animado, super heróis”, afirmou o gerente. Segundo Jorge, muitos pais levam os filhos para ajudar na compra dos materiais.

É o caso da funcionária pública Patrícia Rodrigues que trouxe os dois filhos para ajudar a comprar os materiais, mas com a condição de não interferir. “Caderno e mochilas eu deixo escolherem, porém, os outros itens da lista não precisam ser com desenhos. Eu escolho o que é mais em conta”, ressalta Patrícia.

Aumento nos preços

A Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares manteve os preços dos materiais escolares em relação do ano passado, mas é importante que os consumidores pesquisem para não pesar seu bolso.

Para Ilda Martins, proprietária de uma papelaria na Avenida Major Amarante, reforçou o estoque da sua loja com novidades e preços acessíveis para os clientes. “Temos materiais para todos os gostos, desde as marcas originais para quem procura qualidade podendo pagar um pouco mais, ou marcas mais em conta”, salienta.

A empresária aposta nas promoções. As mochilas que ficaram nas prateleiras no início do ano passado, agora estão com preços mais em acessíveis. “O consumidor está optando em pagar à vista sua compra para ter um desconto melhor”, enfatiza Ilda.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia