SAAE inicia ações preventivas em poços e atende morador com extensão de rede

O Serviço Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE) já iniciou o ano priorizando o bom funcionamento dos poços semi artesianos e as redes de distribuição de água com extensões para atender a demanda do município de Vilhena.

As manutenções preventivas, a exemplo do ano anterior, têm sido o foco de trabalho da autarquia.

Com 35 poços semi artesianos em funcionamento, com profundidade de até 110 metros, a autarquia trabalha com algumas programações relacionadas ao funcionamento das bombas d’água nesse período chuvoso e cronogramas de manutenções preventivas.

Em menos de vinte dias, o SAAE já realizou duas manutenções preventivas, sendo a primeira no poço do Setor 55 (zona rural) e nesta sexta-feira, 19, no poço semi artesiano localizado na escola Castelo Branco, Bairro Vila Operária.

No mesmo dia, enquanto uma equipe de campo realizava a manutenção no poço, outra estava atendendo a necessidade de um morador do Setor 13, com a obra de extensão de rede de mais de 300 metros.

O diretor da autarquia, Arijoan Cavalcante, acompanhou os trabalhos e ressaltou a importância das ações preventivas e das obras de extensões de rede com novas ligações.

“Esses procedimentos são essenciais para o bom funcionamento da captação e distribuição de água de qualidade à população. Somos orientados sempre pela prefeita Rosani Donadon no que diz respeito a qualidade da água e na prestação de serviços aos munícipes”, destacou Arijoan.

Durante a manutenção, foram trocadas as barras de canos e adicionado cloro para desinfecção do poço.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação