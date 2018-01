Chefe do Detran de Vilhena emite nota sobre fato ocorrido com agente do órgão

Gustavo Ozeika, Chefe do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran), enviou nota a redação do Extra de Rondônia, sobre o fato ocorrido na madrugada deste sábado, 20, com um agente do órgão, onde foi detido sub suspeita de prevaricação, quando chefiava blitz no Centro da cidade de Vilhena.

Leia a nota na íntegra:

Nota de Esclarecimento

Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia

Circunscrição Regional de Trânsito de Vilhena

Diante do ocorrido na madrugada de sábado, o DETRAN-RO, por meio da Ciretran de Vilhena, vem a público esclarecer que os fatos serão apurados na seara administrativa com todo rigor que demanda o caso.

A instituição DETRAN-RO tem como balizador o tratamento isonômico em todos os serviços prestados à comunidade. A Operação Lei Seca tem como política a imparcialidade e o respeito à sociedade.

Fatos isolados de maneira alguma irão abalar a polidez das instituições DETRAN-RO, PM-RO e PRF.

Desta feita, as atividades de fiscalização, que já tem demonstrado de modo prático seus efeitos na segurança pública, decorrerão normalmente até segunda ordem.

Gustavo Ozeika Coelho

Chefe da Ciretran de Vilhena

DETRAN-RO

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/Extra