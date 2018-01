COLORADO: ponte cede e caminhão da prefeitura tomba; uma pessoa ficou ferida em estado grave

Acidente ocorreu na tarde deste sábado, 20, na linha um na área rural de Colorado.

As primeiras informações dão conta que um caminhão basculante que pertence à prefeitura e está à disposição da secretária de obras, estava na linha um após o cemitério fazendo manutenção, e quanto retornava para a cidade ao passar por uma ponte, não suportou o peso do veículo e cedeu. Com isso, o cargueiro tombou.

A redação do Extra de Rondônia recebeu informação que ao chegar à ponte o motorista identificado por Marinho disse ao Secretário de Obras Adjunto, Assis Espanhol, conhecido como “Bula” que estava com ele que a ponte não era segura, com isso, Bula teria assumido a direção do veículo e quando tentou passar a mesma cedeu acontecendo o acidente.

O secretário Adjunto sofreu ferimentos e foi socorrido ao hospital municipal. Após receber atendimento foi transferido para o Hospital Regional de Cacoal.

A reportagem entrou em contato com o Secretário de Obras Almiro Dias da Silva, que desmentiu a informação e afirmou que Bula não estava dirigindo o caminhão na hora do acidente. Ainda ressaltou que não sabe o porque que pessoas espalham inverdades sobre assuntos que desconhecem.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia