CORUMBIARA: homem é morto a facadas em briga de rua

Um homem identidicado apenas como Jacó, foi morto a facadas por volta das 21h00 deste sábado, 20, na Avenida Guarajus, em Corumbiara.

As primeiras informações dão conta de que a vítima teria se envolvido em uma briga de rua, onde acabou recebendo vários golpes de faca, sendo um destes na região da garganta, que o levou a óbito ainda no local.

A reportagem do Extra de Rondônia aconpanha o caso, que é o primeiro homícidio do ano registrado no município e trará mais informações a qualquer momento.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia