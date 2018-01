Polícia prende suspeito de matar rapaz e o idoso que sumiu após ir comprar um sítio, em RO

A Polícia Militar (PM) prendeu, nesta sexta-feira (19), o suspeito de matar um jovem durante um roubo em dezembro e de um idoso que desapareceu há 09 dias, após sair para comprar um sítio, em Ariquemes (RO).

De acordo com o delegado Moacir Figueiredo, o carro do servidor público, de 60 anos, foi encontrado em uma casa onde havia objetos de Gabriel Olímpio, a vítima morta no fim do ano. A situação fez a Polícia Civil ligar os casos.

Em entrevista, o delegado contou que um suspeito chamado Lucas, que tinha um relacionamento com o investigado, revelou a autoria dos crimes de Thiago Pereira Barros, que foi preso nesta sexta-feira.

Na ocasião, o segundo suspeito relatou como era o celular roubado de Gabriel no dia 21 de dezembro, quando foi morto a facadas na Avenida Candeias.

“Nós temos vários elementos de prova indicando que foi o Thiago o autor do crime. Quando o Lucas, foi ouvido nós perguntamos o que ele sabia da morte do Gabriel e ele falou claramente que o Thiago teria marcado um encontro com ele através das redes sociais, matou ele matou e roubou o celular da vítima”, contou.

Na última quarta-feira (17), os policiais foram realizar buscas em uma casa no Setor 11, onde haveria objetos de roubo e encontraram o celular de Gabriel e o carro de Manoel Rodrigues.

Segundo a polícia, no mesmo dia Thiago tentou sacar dinheiro da conta de Manoel, o servidor público que sumiu há nove dias. A comprovação foi feita através de imagens de câmeras de segurança da agência bancária.

O delegado avisou a Polícia Militar (PM) de Cacaulândia da possível localização do suspeito na cidade e, nesta sexta-feira, os militares conseguiram capturar Thiago.

Ainda nesta sexta-feira, a polícia Civil pediu a prisão dele pelos dois latrocínios. “Nós diligenciamos ontem em Cacaulândia que ele estava foragido pra lá e hoje de manhã eles nos apresentaram o Tiago”, disse.

Para o delegado, o caso está encerrado com a prisão de Thiago e Lucas, no entanto a polícia ainda procura o corpo do funcionário público que saiu de casa para comprar um sítio e desapareceu.

Figueiredo disse que Thiago nega a autoria dos crimes após a prisão. “Ele nega, mas em 25 anos de polícia nunca vi ninguém num fato desse confessar. Mas as provas materiais e imagens e as provas testemunhais inclusive da filha da vítima e uma vizinha que viu ele entrando no carro da vítima [Manoel]. Todo esse conjunto probatório indica que foi ele”, conta.

O carro do idoso foi apreendido e vai ser analisado para buscar vestígios de sangue e completar as provas contra o suspeito.

Fonte: G1