PRF abre leilão de mais de 1,2 mil veículos em Rondônia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abriu ontem (19), os lances para o Leilão de Carros e Motos 2018.

De acordo com a instituição, ao todo, serão leiloados mais de 1,2 mil veículos no estado. Os lances serão realizados pela internet. Interessados em ver os veículos podem ir aos pátios da PRF, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

De acordo com o representante da comissão de leilão, Inspetor Reges, mais da metade dos veículos do primeiro lote possuem documentação. “O leilão abre os lances no dia 19 e encerra dia 25 de janeiro. Nós temos nessa fase do leilão mais de 700 veículos documentáveis, entre motos, carro, de reboques e semi-reboques”, conta o inspetor.

O leilão será realizado pela internet. “Esse é um leilão todo eletrônico a pessoa entra no site responsável pelo leilão, depois de enviar os documentos necessários para participar do leilão”, finalizou o inspetor. Os interessados podem comparecer aos pátios da PRF, localizado na BR-364, na Avenida Mamoré com saída para o Acre ou no pátio de Humaitá (AM), das 8h às 12h e das 14h às 18h.

