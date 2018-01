Associação dos Magistrados de Rondônia nega que membro se envolveu na “Operação Lei Seca”

Em nota enviada a redação do Extra de Rondônia, neste domingo, 21, a Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia (Ameron), diz ser inveridica a informação que consta em boletim de ocorrência sobre a detenção de um “desembargador” do Estado que teria caído na “Operação Lei da Seca”.

Leia a nota na íntegra:

A Associação dos Magistrados de Rondônia – Ameron vem a público retificar a informação que circula na imprensa a respeito da suposta detenção de um “desembargador” na Operação Lei Seca na madrugada deste sábado (20) em Porto Velho.

O fato é que no boletim de ocorrência constou, de forma equivocada, o termo “desembargador” na lavratura, a outro membro de carreira jurídica abordado pelos policiais.

Portanto, nenhum membro que compõe a magistratura de Rondônia esteve envolvido em qualquer ilicitude mencionada nos veículos de comunicação.

Os magistrados do estado se dispõem a exercer suas atividades judicantes com probidade e respeito à população e às leis.

A Instituição esclarece ainda que tomará providências para a correção da informação no documento oficial da Polícia Civil.

Porto Velho, 20 de janeiro de 2018

ALEXANDRE MIGUEL

PRESIDENTE DA AMERON

Texto: Extra de Rondônia

Nota: Assessoria

Foto: Ilustração