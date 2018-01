COLORADO: Secretário Adjunto nega que estava dirigindo caminhão e afirma que jamais assumiria lugar do motorista

Na tarde deste domingo, 21, o Secretário Adjunto da Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), do municipio de Colorado, Assis Espanhol, conhecido como “Bula”, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, no qual desmentiu veementemente que estava dirigindo o caminhão da prefeitura quando o mesmo sofreu um acidente.

O acidente aconteceu neste sábado, 20, na linha 1 – Rumo Escondido, após o cemitério. “Bula” sofreu ferimentos, foi socorrido ao hospital e não corre risco de morte.

Segundo o Adjunto, jamais assumira a direção do caminhão, pois sua responsabilidade é como secretário Adjunto e não como motorista.

Porém, o Extra de Rondônia, na matéria que fala sobre o acidente, já tinha esclarecido no último parágrafo que havia entrado em contato com o Secretario de Obras Almiro Dias, e este já tinha esclarecido o fato, afirmando que “Bula” não estava dirigindo o caminhão na hora do acidente.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia