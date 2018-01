Moradora grava vídeo e pede socorro no distrito do Guaporé

Neste domingo, 21, a redação do Extra de Rondônia, recebeu um vídeo gravado por uma moradora do distrito do Guaporé, lado que pertence ao município de Chupinguaia, onde relata a falta de atitude da prefeita Sheila Mosso (PV) em relação aos problemas do distrito.

No momento que estava gravando o vídeo, após uma forte chuva que caiu na região, a mulher narra o fato indignada com a administração e pela falta de compromisso da prefeita que após passar por lá nas eleições, nunca mais voltou.

O local que mora, ficou totalmente alagado e com forte correnteza. Segundo a denunciante, o problema seria resolvido com a colocação de algumas manilhas na parte de cima da rua.

Porém, a falta de compromisso da prefeita com o distrito, deixou os moradores ilhados em suas casas e ruas intransitáveis nesta época de chuva.

Texto: Extra de Rondônia

Foto e vídeo: Extra de Rondônia