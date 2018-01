Veja quem são as candidatas a “Musa do Barcelona 2018”

Neste domingo, 21, o Barcelona Futebol Clube realizou a pré-seleção das garotas que irão concorrer ao título de “Musa do Barcelona 2018”, “Musa Simpatia” e “Musa Popularidade”.

A seleção ocorreu as 08h00 na Chácara Mazzutti, localizada na Rua 310, nº 7178, Residencial Porto Seguro e contou com alguns representantes da imprensa local para compor o corpo de jurados.

Das jovens selecionadas para disputar os títulos estão: Amanda Thayna Hubnner Ramos (17 anos), Augusta Augusto da Silva Ribeiro (23), Geslaine Araújo dos Santos (18), Heryneya Katleen da Silva (17), Jeniffer da Silva Guimarães (18), Layla Santos (20), Luana dos Santos Baltazar (17), Méuri Tá de Oliveira (19), Mikaelen Antunes do Nascimento (18) e Naiara Rodrigues da Silva (19).

O diretor de marketing do Barcelona, Renato Barros, contou que “esta pré-seletiva tem o objetivo de selecionar das 14 inscritas apenas onze garotas para estar disputando os títulos. A expectativa é muito grande, esta é nossa segunda edição e viemos com a novidade de uma terceira colocação, a “Musa popularidade”, que será escolhida através da votação via facebook. O concurso final acontecerá no dia, 03 de fevereiro, na área de eventos do Sicoob Credisul”.

A equipe do Extra de Rondônia marcou presença e acompanhou a sessão de fotos das candidatas. Confira.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia