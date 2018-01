Ginásio Geraldão vai sediar Torneio de Futsal beneficente

A secretaria de Esportes (Semec) e a coordenação do ginásio Geraldão promovem, nos dias 03 e 04 de fevereiro, o Torneio de Futsal Beneficente, categoria masculina.

O torneio dará premiação do primeiro ao terceiro colocado. As equipes interessadas poderão fazer suas inscrições no Geraldão e está sendo cobrado R$ 100,00 para investimentos na manutenção do ginásio e mais 01kg de alimento não perecível por atleta. Os alimentos serão doados para famílias de baixa renda do bairro Nova Vilhena.

O coordenador administrativo do Geraldão confirmou que o Congresso Técnico será dia 31 de janeiro às 19 horas no ginásio. “Estaremos aguardando no Geraldão todos os representes das equipes que participarão do torneio, onde repassaremos as informações gerais, critérios dos jogos e os horários de cada partida”, comentou Regivaldo Mirando, o popular Pirulito, que agradeceu o apoio da Semec e por estar oficializando o início das atividades esportivas no ginásio da avenida Paraná.

O torneio será aberto ao público em geral e os jogos iniciam a partir das 08 horas de sábado, 03.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação