Pais madrugam em frente às escolas para conseguir vagas para os filhos

O Extra de Rondônia visitou algumas escolas para saber como anda a oferta de vagas tanto na rede estadual quanto municipal de Vilhena.

A reportagem conversou com diversos pais que estavam na fila desde a madrugada do último sábado, 20, para conseguir uma vaga próxima à residência ou até mesmo no bairro. Muitos pais perderam o prazo e outros ainda tentavam transferência para uma escola mais próxima.

De acordo com Socorro Barbosa, secretária da escola estadual Shirley Cerutti, a procura de vagas, é no 9º ano e no 1º ano do ensino médio. Mas, estão atendendo a todos os pais que procuram por uma vaga para o filho.

“Disponibilizamos o site da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (SEDUC) para os pais reservarem uma vaga para o seu filho, mas está fora do ar. Porém não estamos deixando de atender, e é preciso que os pais corram atrás para matricular o filho. Estamos apenas com vagas para o período vespertino e noturno”, salientou Socorro.

No caso da escola da rede municipal Marcos Donadon, o diretor da instituição Welton Alves Rolim, explica que esse ano apenas tiveram vagas para o 6º ano e as primeiras foram preenchidas para aqueles pais que acamparam na madrugada do último sábado.

Segundo o diretor, por volta das 07h30 as 110 vagas disponíveis para o 6º ano já tinham sido preenchidas. Com isso, os pais foram encaminhados para a escola Cristo Rei.

“Devido essa demanda tivemos que abrir mais turmas de 6º ano, mas infelizmente teve pais que não conseguiram matricular seu filho. A escola Marcos Donadon sempre é a mais procurada pelos pais devido à qualidade de ensino que oferece”, enfatizou o diretor.

A empregada doméstica, Ana Rodrigues, conta que conseguiu matricular sua filha no 6º ano, mas teve que chegar ás 05 horas da manhã desta segunda para garantir a matricula.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia